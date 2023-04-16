İran'dan Sudan'daki gelişmelere tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan'da yaşanan yeni gelişmeler ve çatışmalara tepki göstererek, "İran Müslüman ve kardeş ülke Sudan'da olup bitenlerden duyduğu kaygıyı ilan ediyor" dedi.

Kenani, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde Sudanlı kardeşlerimizin hoşgörü ile iç çatışmalara son verip mevcut sıkıntılı durumu diyalog ve barışla aşmalarını temenni ederiz" ifadesini kullandı.

Kenani krizin tek çözümünün şüphesiz Sudan-Sudan diyaloğu ve ulusal bir girişim üzerinde fikir birliği olduğunu vurguladı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde dün ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.