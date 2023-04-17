İran: UAEA ile teknik görüşmeler devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine değinerek, "Siyonist Rejimin yoğun iç krizler ve dış sorunlar gölgesinde her zamankinden daha istikrarsız olduğu bir durumda Filistin milletinin taraftarlarının sadece İran'da değil, tüm dünyada coşkulu varlığı, İmam Humeyni'nin (r.a) Ramazan ayının son Cuma gününü Kudüs Günü olarak adlandırmasının hikmetli ve basiretli bir girişim olduğunu gösterdi. Filistin meselesi de zaten dünya kamuoyunda küresel bir mesele haline gelmiştir." dedi.

'Filistin Esirler Günü'ne atıfta bulunan Kenani, "Topraklarını Siyonist rejimin pençelerinden kurtarmaya çalışan Filistinli esirlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

İran ve Suudi Arabistan ilişkileri ile nükleer anlaşmadaki son durumu değerlendiren Kenani, "Nükleer anlaşma İran'ın dış politikasındaki konulardan biridir.Hükümet, ekonomiyi ve halkın geçimini nükleer anlaşmaya bağlamayacağını açıklamıştır" ifadelerinde bulundu.

Kenani, dış ilişkilerde kendilerini belirli bir bölge veya blokla sınırlamayacaklarını bildirdi.

UAEA Başkanı Grossi ziyareti ve İran ile ajans arasında varılan anlaşmalar hakkında Kenani, "Grossi'nin Tahran ziyareti Mart ayında yapıldı. Taraflar arasında yapılan açıklama ve mutabakat çerçevesinde teknik heyet teatisinde bulunuldu. Ajans temsilcileri İran'a geldi ve teknik görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler kararlaştırılan güzergâhlarda devam ediyor." diye kaydetti.

Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na dikkat çeken Kenani, "ABD'nin son 20 yılda Afganistan'da uyguladığı yıkıcı ve işgalci siyasetin rolü de ihmal edilmemeli.Ayrıca bu ülkenin Afganistan'dan sorumsuzca ve koordinasyonsuz bir şekilde çekilmesinin de Afganistan gibi önemli bir ülkede kargaşa dolu bir sürecin oluşmasında yıkıcı rolü oldu. Afganistan'a komşu ve ortak sınır komşusu olan İran, bu ülkenin meselelerine kayıtsız kalamaz" dedi.

Kenani, İran'ın Afganistan ile ilgili çelişkili veya ikili politika benimsemediğini vurguladı.

Kenani, İran-Suudi Arabistan anlaşmalarının uygulama sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Suudi Kralı'nın Cumhurbaşkanı Reisi'ye ilettiği davetiyeyi aldık. Ayrıca kendisini İran'ı ziyaret etmeye davet ettik. İki ülkenin dışişleri bakanları yapılacak olan programlar çerçevesinde ziyaretlerde bulunacak."

Kenani, İran ve Suudi Arabistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarının yeniden açılmasıyla ilgili olarak, "İki ülke arasındaki anlaşmaların uygulama süreci iyi ve kabul edilebilir bir hızla ilerliyor ve anlaşmaya göre iki ülkenin büyükelçiliklerinin iki ay içinde yeniden açılması öngörülüyordu. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler başlamış ve büyükelçiliklerin ve konsoloslukların faaliyete geçirilmesi sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sudan'daki gelişmelere değinen Kenani, "Önemli bir islam ülkesi olan Sudan'da güvenlik ve istikrarın olması önemlidir, bu nedenle bu ülkedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Taraflara, Sudan halkının iradesini dikkate almaları ve Sudan-Sudan diyaloğuna başvurarak krizi sona erdirmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kenani ilaveten Cumhurbaşkanı Reisi'nin Latin Amerika ziyaretinin gündemde olduğunu duyurdu.