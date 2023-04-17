Cumhurbaşkanı Reisi'den Beşar Esad'a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a gönderdiği bir mesajda, Suriye Milli Günü'nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve Suriye'nin yıllarca süren dürüst işbirliği ve tarih yazan direnişinin gölgesinde, özgür ve bağımsız uluslarımızın yararına küresel ve bölgesel düzen kurulmaktadır.

İki ülke yetkililerinin çabaları sayesinde ve mevcut kapasite ve yeteneklerimizi kullanarak, iki ülkenin hedefleri ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda ilişkilerin her alanda gelişmesine tanık olmamızı temenni ederim."