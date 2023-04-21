Emir Abdullahiyan ile Ürdünlü mevkidaşı ikili ilişkileri görütşü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın Ürdün ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Filistin halkı ve Kudüs'teki kutsal varlıkları desteklediği için Ürdün'ü takdir eden Emir Abdullahiyan, "Siyonist rejim, bölge ve İslam ümmeti için en büyük tehdittir" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İslam aleminin birlik olması, Mescid-i Aksa'dan Siyonistlerin elinin kesilmesi ve Filistin halkının haklarının tam olarak gerçekleşmesine vurgu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi da ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Eymen Safedi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, bu önemli gelişmeyi tebrik etti.

Eymen Safedi ayrıca, Ürdün'ün bölgede barış ve istikrarı desteklediğini ve Siyonistlerin saldırgan eylemlerine karşı Kudüs'teki kutsal mekanların savunduğunu vurguladı.