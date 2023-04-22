İran ve BAE dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan telefonda görüştü.

Emir Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı Ramazan Bayramı için tebrikleşti.

Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirterek, "İlişkilerin kapsamlı olarak geliştirilmesi için bir sınırı yoktur." dedi.

Taraflar, özel sektör de dahil olmak üzere işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan da bölgedeki yeni koşullara değinerek, "Son haftalarda, Tahran ile Riyad arasındaki iyi ilişkiler ve Suriye'deki yeni koşullar da dahil olmak üzere bölgede işbirliğinin güçlendiğine tanık olmaktayız" dedi.

İki bakan ayrıca birbirlerini Tahran ve Abu Dabi'yi ziyaret etmeye davet etti.