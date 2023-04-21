Galibaf'tan İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına tebrik mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf kaleme aldığı bir mesajda, Ramazan Bayramı'nı İslam ülkelerinde mevkidaşlarına tebrik etti.

Galibaf'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müslümanların birlik ve beraberliğinin tecellisi ve İslam aleminin büyüklüğünün simgesi olan bu mübarek bayramda, Yüce Allah'ın, Müslümanların kalplerini birbirine yakınlaştırmasını ve İslam'ın yüce amaçlarına ulaşma yolunda adımlarını sağlamlaştırmasını temenni ederim.

İslam ümmetinin, derin bir dayanışma ve pratik birlik ile Siyonist rejimin düşüşünü ve yıkımını ve başta Kudüs'ün özgürlüğü olmak üzere yüce İslami ideallerin gerçekleştirilmesini sağlamasını umut ederim."

Galibaf kaleme aldığı mesajda ayrıca dünyadaki tüm Müslümanlar için Yüce Allah'tan başarılar diledi.