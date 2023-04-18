İran ve Belçika dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib telefonda görüştü.

İki ülke ilişkilerinin son durumu ve konsolosluk konuları ele alın görüşmede Emir Abdullahiyan İran ile Belçika arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, iki ülke ilişkilerinin yapıcı ve etkin çözümlere odaklanarak daha da gelişmesini temenni etti.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de ülkesinin İran ile işbirliğini geliştirmekten yana olduğunu belirterek, engellerin aşılması için ortak çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

