Emir Abdullahiya ile Çavuşoğlu "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bakanlar Ramazan Bayramı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Arnavutluk'taki çıkarlarının korunması için Türkiye üzerinden bir ofis kurulmasına bakanlığın onay verdiğini duyurarak, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını takdir etti.

Mevlüt Çavuşoğlu da bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilere değinerek, İran Dışişleri Bakanı'nın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.