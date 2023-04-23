  1. Siyaset
23 Nis 2023 10:51

Cumhurbaşkanı Reisi ile Sudani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi ile Sudani telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani iel telefon görüşmesi yaptı. Reisi ile Sudani görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisine göre, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Reisi ile Başbakan Sudani birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak İran ve Irak halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Görüşmede liderler mevcut kapasiteler ile iki milletin kültürel ve tarihi benzerlikleri göz önünde bulundurarak iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin mümkün olduğunca iyileştirilmesine çalışılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Tahran ile Bağdat arasındaki anlaşmaların tam olarak uygulanması, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacaktır." dedi.

News Code 1908831

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