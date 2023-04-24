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24 Nis 2023 09:20

Irak Cumhurbaşkanı İran'ı ziyaret edecek

Irak Cumhurbaşkanı İran'ı ziyaret edecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bakanlar Ramazan Bayramı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Bakanlar ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler, bölgenin güvenlik ve istikrarının önemi ile terörle mücadele başta olmak üzere birçok konuyu ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hüseyin ayrıca, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in yakında İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Açıklamada ziyaretin tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

News Code 1908844

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