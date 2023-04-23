  1. Toplum
23 Nis 2023 16:11

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 448 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 146 bin 5'e, vaka sayısı ise 7 milyon 606 bin 689'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 356 bin 41'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1908836

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler