İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 448 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 146 bin 5'e, vaka sayısı ise 7 milyon 606 bin 689'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 694'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 356 bin 41'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.