Reisi, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran ve Hindistan ilişkilerinin dostane olduğunu belirterek, "Bugün İran ve Hindistan liderleri, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ilişkilerini geliştirmekten yanadır" dedi.

Dünyadaki şartların değişmekte olduğuna ve yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğuna değinen Reisi, "Dünyada süregelen değişimlerin sırasında, Şangay ve BRICS örgütleri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, sahip oldukları hatırı sayılır güç ve kaynaklar nedeniyle çok etkili olabiliyor." ifadesini kullandı.

İran ve Hindistan arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesinin, karşılıklı fayda sağlamanın yanı sıra, Afganistan meselesi de dahil olmak üzere bölgesel sorunların çözümünde yapıcı rolü olabileceğini belirten Reisi, "Bölgede etkili iki ülke olan İran ve Hindistan, işbirliklerini yeni bir seviyeye taşıyarak yeni dünya düzeninin kurulmasının yol açacağı değişimlerde daha etkili olabilirler." ifadelerinde bulundu.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval da dünyada büyük değişimlerin yaşandığını ve gelişen teknolojilerin ülkelerin ekonomilerini her zamankinden daha fazla birbirine bağladığını belirterek, "Hindistan, bu değişimlere olumlu etkide bulunabilmesi için başta İran olmak üzere komşularıyla ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyor" diye konuştu.