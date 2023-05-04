  1. İran
4 May 2023 13:35

İran'da "sarı kek" üretim fabrikası açıldı

İran'da "sarı kek" üretim fabrikası açıldı

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, Yezd eyaletinde "sarı kek"üretim fabrikasının açılış törenine katıldı.

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, Yezd eyaletinde Sargand Sarı Kek Üretim Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

Bu tesiste sarı kek üretimi "Heap Leach" yöntemi ile yapılacak.

Sargand Sarı Kek Üretim Fabrikası'nın faaliyete açılması, İran için nükleer yakıt alanında önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Tesisin tasarımı ve yapımı İran Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

İran medyasına göre, tesiste yılda 20 bin ton "sarı kek" üretilmesi bekleniyor.

Sarı kek nedir?

Rengi ve biçimi nedeniyle 'sarı kek' olarak adlandırılan öğütülmüş uranyum oksit, UF6'ya dönüştürülüyor. UF6 gazı ise uranyum zenginleştiren aletler olan santrifüjleri besleyen hammadde.

News Code 1909077

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