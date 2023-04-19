İran: UAEA ile görüşmelerde ilerleme var

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile müzakere sürecinin ilerlediğini belirtti.

İslami kouya ilişkin olarak, "İran ile Ajans arasındaki teknik ve uzman heyetler her gün iletişimdedir. Çalışmaların sonuçlarını zamanında duyuracağız" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran’da üst düzey temaslarda bulunmak üzere Mart ayında İran'ı ziyaret etmişti.

Grossi iki günlük Tahran ziyareti kapsamında Muhammed İslami ile bir araya gelmişti.