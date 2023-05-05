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5 May 2023 13:20

İran'dan Sırbistan'a taziye mesajı

İran'dan Sırbistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Sırbistan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Sırbistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve yaralananlar için acil şifalar diledi.

Sırbistan, çarşamba günü 7. sınıf öğrencisinin bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırının şokunu atlamazken, dün gece Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 21 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

News Code 1909088

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