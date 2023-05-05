Cumhurbaşkanı Reisi Suriye ziyaretini değerlendirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye giden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Tahran'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Şam ziyaretini değerlendirdi.

Reisi "Suriye halkı ve hükümetinin düşmanların kumpas ve fitnelerine karşı 12 yıllık direnişi ve İran'nın bu direnişe verdiği desteğin ardından yapılan bu ziyaretin bölge ve iki ülke için büyük önem taşımaktadır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı bu ziyaretin İran ile Suriye arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu Tahran ve Şam'ın ilişkilerinin geliştirilmesinde iyi bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Suriye halkı tarafından sıcak karşılanmasına da değinen Reisi "Suriye halkının İran'a olan büyük ilgisine ve İslam Devrimi Liderine bağlı olduğuna tanık olduk. Bu gönül bağı bu ziyaretin en güzel tezahürü" ifadesini kullandı.

Filistinli direniş komutanlarıyla da yaptığı görüşmeyi değerlendiren Reisi "Bu grupların düşünceleri farklı olsa birlik ve beraberlik içindeler. Tüm direniş grupları, İran Devrimi'nin zaferinin başlangıcından bu yana direniş hareketini savunduğunu ve desteklediğini vurguladı." açıklamasını yaptı.