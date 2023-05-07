Sudan’da çatışan tarafların temsilcileri Cidde’de ön görüşme yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin temsilcilerinin Cidde’de ön görüşmelere başlamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Cidde’deki diyaloğun” Sudan’da çatışmaları sonlandıracak yeni bir başlangıç olmasının beklendiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın iki tarafa bilgi aktarması şeklinde dolaylı olarak yapılan görüşmede, sadece ateşkes konusunun ele alındığı bildirildi.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan beri başkent Hartum dâhil olmak üzere farklı bölgelerde devam ediyor. Her iki taraf da birbirini çatışmaları başlatmakla suçluyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, silahlı çatışmaların en az 551 kişinin ölümüne, 5 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Sudan’da çatışan iki taraf arasında daha önce de ateşkes konusunda anlaşılmış, ancak ateşkes kararına uyulmamıştı.

Kaynak: CRİ Türkçe