Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 34. kez kapılarını açıyor

İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Yaser Ahmedvend, Tahran Kitap Fuarı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yılki fuar ‘Gelecek Okunabilir’ temasıyla gerçekleştirilecek. Bu tema, ülkenin ilerlemesinin daha fazla okuma ve iyi okumaya bağlı olduğu anlamına gelir. Farklı ülkelerin tarihi de kalkınmanın iyi okumaya bağlı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Ahmedvend, çevrimiçi şeklinde de düzenlenecek fuara toplam 2700 yerli yayınevinin katılacağını belirterek, “Bu yıl fuara katılacak 100'e yakın yabancı yayınevi 2015 ile 2023 tarihlerinde basılmış 45 bine yakın eseri kitapseverlerin beğenisine sunacak.” ifadesini kullandı.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nın bu yılki özel konuğunun "Tacikistan" olduğunu kaydeden Ahmedvend, “Bu etkinliğe Tacikistan’dan 20 yayınevi, bazı yazarlar ve önde gelen isimler katılacak.” açıklamasını yaptı.

Ahmedvend sözlerine şöyle devam etti:

“Fuara Maskat, Doha ve Yeni Delhi kitap fuarlarının başkanlarının yanı sıra Tacikistan ve Venezuela kültür bakanları da fuara katılacak. Etkinlikte ayrıca Venezuelalı bakanın emparyalizmle ilgili kaleme aldığı kitabın tanıtım töreni yapılacak. Tahran Kitap Fuarı'na 27 ülkeden 30 yabancı konuk davet edildi.”

İran’ın en kapsamlı ve köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 10-20 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Fuarı bu sene 7 milyon kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.