ABD güçleri Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor

ABD güçleri, Suriye’nin El Cezire bölgesinden çalıntı petrol yüklü tankları Irak topraklarına doğru çıkardı.
SANA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, "El Cezire enerji sahalarından çalınan petrolle dolu 44 tanktan oluşan Amerikan işgal güçlerine ait bir konvoy, yasadışı El Mahmudiye geçidinden çıkarak, kuzey Irak’taki işgal üslerine doğru yola çıktı." dedi.
Şam hükümeti, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.
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