ABD, dünyanın en büyük silah satıcısıdır

İran Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından şöyle bir paylaşmda bulundu:

- "Intercept" anketine göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana dünyanın en büyük silah satıcısıdır.

- Bir yılda dünyanın toplam silah ihracatının yaklaşık %40'ını kendine tahsis etti;

- 2022'de 142 ülke ve bölgeye silah sattı;

- Biden yönetiminin ilk mali yılında 206 milyar dolarlık silah satıldı;

- 2022'de dünyada otokratik yönetimler olarak tanımlanan 84 ülkeden en az 48 ülkeye veya bunların %57'sine silah sattı.

Slogan: Demokratik değerler!

İhracat: Savaş, öldürme ve baskı için silahlar!"