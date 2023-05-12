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12 May 2023 11:11

ABD, dünyanın en büyük silah satıcısıdır

ABD, dünyanın en büyük silah satıcısıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenan attığı bir tweette, "Intercept anketine göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana dünyanın en büyük silah satıcısıdır." dedi.

İran Dışişleri Baknalığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından şöyle bir paylaşmda bulundu:

- "Intercept" anketine göre ABD, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana dünyanın en büyük silah satıcısıdır.

- Bir yılda dünyanın toplam silah ihracatının yaklaşık %40'ını kendine tahsis etti;

- 2022'de 142 ülke ve bölgeye silah sattı;

- Biden yönetiminin ilk mali yılında 206 milyar dolarlık silah satıldı;

- 2022'de dünyada otokratik yönetimler olarak tanımlanan 84 ülkeden en az 48 ülkeye veya bunların %57'sine silah sattı.

Slogan: Demokratik değerler!

İhracat: Savaş, öldürme ve baskı için silahlar!"

News Code 1909240

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