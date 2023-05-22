Ronaldo'nun yeni adresini resmen duyurdular

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Avrupa futboluyla anılıyor. Suudi Arabistan'a gittiği günden bu yana adı bir çok kulüple anılan Cristiano Ronaldo için bu kez de Bayern Münih iddiası ortaya atıldı.

Bayern Münih ve Cristiano Ronaldo anlaştı

Akşam'ın haberine göre Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih milyarder Markus Schön'ün aracılığıyla Cristiano Ronaldo'nun transferini gerçekleştirecek. Tüm masraflarıyla Markus tarafından karşılanacak. İki taraf arasında görüşmenin yapıldığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi hayali

Cristiano Ronaldo bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. Bir çok rekora imza atan Portekizli futbolcu kariyerinin son yıllarında da Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek rekor kırmak istiyor.

Al Nassr İstatikleri

Portekizli yıldız Al Nassr ile 17 maça çıktı. Cristiano Ronaldo çıktığı maçlarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Star