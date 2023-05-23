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23 May 2023 18:12

Orban'dan Avrupa'ya "Rusya" çağrısı

Orban'dan Avrupa'ya "Rusya" çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Avrupa'nın güvenliğinin geleceği konusunda Rusya'yla anlaşmaya davet etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Katar Ekonomi Forumu'nda konuşan Orban, Avrupa ülkelerinin güvenliği için Rusya'yla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Orban, "Elbette Avrupa'nın güvenliğinin geleceği hakkında Rusya'yla bir anlaşma imzalamalıyız" dedi.

AB'nin geleceğine dair görüşlerini paylaşan Orban, Avrupa'daki durumla ilgili iki farklı görüş olduğunun altını çizdi.

Brüksel'dekilerin 'Avrupa Birleşik Devletleri' kurmak istediğini belirten Orban, bunun aksine Macaristan da dahil bazı ülkelerin ülkelerin ulusal yetkinliklerinin genişletilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Orban, mart başındaki bir açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası değişen jeopolitik gerçeklikler ışığında Rusya'yla ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Macaristan Başbakanı, harekatın ardından Rusya-Avrupa ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ihtiyaç olduğunu ancak bunu uzak bir ihtimal olarak gördüğünü vurgulamıştı.

News Code 1909445

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