İran-Afganistan arasında Kabil'de kritik görüşme

İran’ın Kabil Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Afganistan medyasına göre Kazımi Kumi- Emirhan Muttaki görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan konulu Doha toplantısı ve su paylaşımı meselesi ele alındı.

Muttaki bu görüşmede, iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek, taraflar arasındaki su sorununun diyalog ve anlayış yoluyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Daha önce Muttaki, Taliban hükümetinin, 1973'te Hilmend Nehri üzerindeki suyun paylaşımına ilişkin İran ile imzalanan anlaşmaya bağlı olduğunu duyurmuştu.

İran'ın Afganistan sınırında bulunan Sistan-Beluçistan eyaletini geçen haftalarda ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban tarafının söz konusu su anlaşmasına ilişkin tutumunu eleştirmişti.

Afganistan ile İran arasında bulunan Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu.

Anlaşmaya göre, Afganistan Hilmend Nehri'nden İran'a "normal koşullarda" saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmişti. Bunun 22 metreküpü, "İran'ın su hakkı" olarak tanımlanırken, 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik "iyi niyet göstergesi" olarak belirlenmişti ancak anlaşmada yer alan "normal koşullar" ifadesi suyun azaldığı ya da kuraklığın yaşandığı dönemleri kapsamıyor.