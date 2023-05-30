İran ve UAEA arasındaki 2 önemli dosya kapandı

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 2 önemli dosyanın kapandığı öğrenildi.

İran ile UAEA arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu, Ajans tarafından iddia edilen yerle (Sözde Abade tesisi) ilgili dosya kapandı.

Ajansın iddia ettiği 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yüzde 83,7 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Tahran yönetimi her zaman İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu vurguluyor.