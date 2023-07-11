İran'da Aziz Stepanos Manastırı

Aziz Stepanos Manastırı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin kuzeybatısındaki Ermeni manastırıdır.

Bu klise Aziz Thaddeus klisesinden sonra İran'daki Ermenilerin ikinci en önemli kilisesidir.

Klise Culfa şehrinin 17 kilometre batısında ve Ares Nehri'nin güney kıyısında 3 kilometre uzaklıkta yer alan 'Kızıl Vank' adı verilen bir yerde bulunmaktadır.

Kilisenin tüm alanı, dağların kalbinde ve Culfa ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınır bölgesinin yeşil doğası arasında yer almaktadır.

Bu kilise, mimari tarzı ve kültürel yönü nedeniyle Ermenilerin ünlü dini ve kültürel merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

Aziz Stepanos Manastırı 6 Mart 1963 yılında İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almış.