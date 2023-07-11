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11 Tem 2023 18:24

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

Aziz Stepanos Manastırı, Aziz Thaddeus klisesinden sonra İran'daki Ermenilerin ikinci en önemli kilisesidir.

Aziz Stepanos Manastırı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin kuzeybatısındaki Ermeni manastırıdır. 

Bu klise  Aziz Thaddeus klisesinden sonra İran'daki Ermenilerin ikinci en önemli kilisesidir.

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

Klise Culfa şehrinin 17 kilometre batısında ve Ares Nehri'nin güney kıyısında 3 kilometre uzaklıkta yer alan 'Kızıl Vank'  adı verilen bir yerde bulunmaktadır.

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

Kilisenin tüm alanı, dağların kalbinde ve Culfa ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınır bölgesinin yeşil doğası arasında yer almaktadır.

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

Bu kilise, mimari tarzı ve kültürel yönü nedeniyle Ermenilerin ünlü dini ve kültürel merkezlerinden biri olarak kabul edilir.

Aziz Stepanos Manastırı 6 Mart 1963 yılında İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almış.

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

İran'da Aziz Stepanos Manastırı

News Code 1910344

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