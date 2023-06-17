Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Tahran'da

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi.

Suudi Bakan Ferhan Tahran ziyareti çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelecek.

Bazı haber kaynaklarına göre Ferhan'ın ziyareti sırasında Suudi Arabistan'ın Tahran büyükelçiliğinin resmi açılış töreni gerçekleşecek.

Riyad ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkiler 2016’da kesilmişti. Çin’in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ve İran 6 Nisan’da Pekin'de diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştı.