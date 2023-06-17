Faysal bin Ferhan bugün İran'a geliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle bugün Tahran'a gelecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Bazı haber kaynaklarına göre bin Ferhan'ın Tahran ziyareti sırasında Suudi Arabistan büyükelçiliğinin yeniden açılması bekleniyor.

İkili ilişkileri yeniden başlatma kararı almasının ardından İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, biri Pekin'de, ikincisi Cape Town'da olmak üzere iki kez bir araya gelmişti.