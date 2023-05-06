Reisi, Özbek parlamento heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile beraberindeki heyet ile görüştü.

Reisi görüşmede İran ile Özbekistan ilişkilerine değinerek, “İki ülke arasında 18 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalanmıştır ve bunların acilen hayata geçirilmesi ikili ilişkilerin seviyesini büyük ölçüde artıracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve Özbekistan parlamentoları arasındak deneyim paylaşımı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde etkili ve olumlu bir adım olacaktır" ifadesini kullandı.

İran ile Özbekistan arasındaki ortak medeniyet ve kültürün karşılıklı ekonomik işbirliğinin geliştirlmesi için uygun bir zemin oluşturduğuna inandıklarını kayeden Cumhurbaşkanı Reisi, "Son yılda ikili diplomatik ve ekonomik ilişkilerinde artış yaşandı, ancak iki ülkenin mevcut kapasitelerin göre, iki tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla daha fazla çaba göstermeli.” açıklamasını yaptı.

Nurdincan İsmailov de görüşmede, komşu ve bölge ülkelerine odaklı bir dış politikaya öncelik veren Reisi hükümetinin politikasını tekdir ederek, ülkesinin de böyle bir politika izlediğini anlattı.

İsmailov, “Özbekistan Parlamentosu'nun iki ülke arasındaki anlaşmaları hayata geçirmek için tüm imkanlarını kullanacağını garanti ederim.” diye konuştu.

