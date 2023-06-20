Rusya: İran ve bölge ülkeleriyle serbest ticaret bölgesi kuracağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya ile İran ve Doğu Avrupa sınırlarından Çin'e kadar uzanan geniş Avrasya bölgesinden birçok ülke arasında serbest bölge ticareti yapılmasına ilişkin anlaşma bu yıl sonuna kadar sağlanabilir. " dedi.

Overçuk, "Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve İran'dan oluşan Avrasya Ekonomi Birliği içindeki görüşmeler nihahi aşamada" ifadesini kullandı.

Rus yetkili, "Biz ileriye doğru hareket halindeyiz. Böyle bir anlaşmanın yıl sonuna kadar sağlanmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.