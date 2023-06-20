Yemen Ensarullah heyeti hacca gitti

Al Mayadeen TV kanalına göre; Yahya Abdullah el-Razami başkanlığındaki Ensarullah heyeti hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gitti.
Yemen'den Suudi Arabistan'a 7 yıl sonra ilk uçuş gerçekleşti
Son günlerde Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Airways'a ait bir uçak Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı.
Söz konusu uçağın hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdığı belirtilmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, 2016'dan beri Yemen'deki uçuşlara kısıtlamalar getirmişti.
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