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27 Ağu 2023 08:50

Hamas'tan Sierra Leone'nin Kudüs kararına tepki

Hamas'tan Sierra Leone'nin Kudüs kararına tepki

Hamas sözcülerinden Abdüllatif Kanua, Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımaya hazır olduğunu belirten açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kanua, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sierra Leone hükümetini yanlış kararından geri dönmeye ve Filistin halkının haklı davasına destek olmaya davet etti.

“Sierra Leone hükümetinin bu üzücü tavrı Filistin halkına, topraklarımıza ve kutsal mekanlarımıza yönelik İsrail terörünün ve cinayetlerinin artış gösterdiği bir döneme denk geldi” diyen Kanua, Sierra Leone hükümetinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya hazır olduğu yönündeki açıklamasının işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini sürdürmeleri için yeşil ışık anlamına geldiğini bildirdi.

Kanua, Sierra Leone hükümetinin tavrının Filistin halkının haklarına tecavüz ve Filistin topraklarındaki faşist işgale destek olduğunu kaydetti.

İşgal rejiminin dışişleri dakanı Eli Cohen, Sierra Leone’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1911211

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