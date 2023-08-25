İşgalci güçlerden Mescid-i Aksa’ya baskın

On binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman cuma namazını eda etmek için her hafta olduğu gibi yine Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Mescid-i Aksa’nın girişlerinden olan El-Esbat Kapısı'nda çok sayıda işgalci güç kutsal mabede girenlere kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sırada işgalci güçler, bir kişiye saldırdı ve kargaşa çıktı.

Siyonist güçlerin gaz bombası ile müdahalesi sonucu bir kişinin ayağı kırıldı. Yaralının, tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de aldığı darbe sonucu bir kişinin başının kanadığı görüldü.

Öte yandan Filistin basını, işgal güçlerinin olaylarda bir kişiyi de gözaltına aldığını duyurdu.

TRT Haber