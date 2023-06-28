Ermenistan, sağlık alanında Suriye ile işbirliğine hazır

Suriye medyasına göre; Ermenistan Sağlık Bakanı Anahid Avanisyan, Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Nura Arisyan ve Üçüncü Sekreter Ahmed El Azbe ile Suriye ve Ermenistan arasında sağlık sektöründe işbirliği yollarını görüştü.

Avanisyan, iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğinin önemine vurgu yaparak, sağlık ve medikal sektöründe her düzeyde işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Arissian ise Suriye’nin yaşadığı zorluklara, maruz kaldığı terör savaşına ve başta sağlık sektörü olmak üzere tüm sektörleri etkileyen tek taraflı ekonomik yaptırımlara rağmen elde ettiği başarılara dikkat çekti.