İran'dan Rusya'daki son olaylara tepki

İran Dışişleri Bakanılığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'da yaşanan son olaylara tepki gösterdi.

Rusya'daki son olayları bu ülkenin iç meselesi olarak değerlendiren Kenani "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğü ilkesini desteklemektedir" dedi.

Ukrayna Savaşı'nda aktif görev alan Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin Rus ordusunu 'Wagner savaşçılarını yok etmekle' suçladı ve "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı" dedi.

Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e karşı direnç göstermemeye çağırması sonrası Kremlin harekete geçti. Wagner'in birçok merkezine baskın düzenlenirken, Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini iddia etti. Konuya ilişkin halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirerek "Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız" dedi ve şu an karşımızda olan herkes haindir" diye ekledi.