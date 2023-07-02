İran-Mısır ilişkilerinin yeniden kurulması çok önemli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Katar merkezli El-Cezire televizyonuna konuştu.

Tahran-Kahire ilişkileri hakkında Velayeti, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin Suudi Arabistan'ın da katılımıyla yeni bir bölgesel dengenin oluşmasına yol açabileceğini söyledi.

Gündemdeki konuları değerlendiren Velayeti, İran, Çin ve Rusya arasında stratejik ilişkilerin kademeli olarak şekillendiğine inandıklarını aktardı.

İran-Rusya ilişkilerini "stratejik" olarak nitelendiren Velayeti, herhangi bir anlazmazlığın bu ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

Velayeti, Tahran-Bakü ilişkilerine dair, "Umarız Azerbaycan yetkilileri İran'la olan kardeşlik ilişkilerinin önemini anlarlar. Biz iki ülke arasında gerilim yaratılmasını kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.