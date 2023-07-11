Irak: İran'la gaz görüşmeleri yakında başlıyor

Irak Elektrik Bakanlığı, İran'dan gaz tedarik etmedeki sıkıntı nedeniyle Irak'ın 5.000 megavat elektrik kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, ülkede yaşanan elektrik sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde İran tarafıyla gaz alımı konusunda kapsamlı müzakereler yapılacak." dedi.

Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor.

Daha önce Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi ülkesinin İran'dan doğal gaz ithalatını artırmayı amaçladığını bildirmişti.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, geçtiğimiz ay hükümetin ithalata bağımlılığı azaltmak için kendisine bağlı gaz ve doğal gaz sahalarına yatırım yapma planlarını uygulamaya koyduğunu açıklamıştı.