Ahmet Altan'ın kitabı İranlı okurlara sunuldu

Türk gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın kaleme aldığı "Yalnızlığın Özel Tarihi" adlı romanı Alirıza Seyfüddini tarafından Farsça'ya çevrilerek İranlı kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

205 sayfalık kitap "Nashrenow" tarafından basılmıştır.

Ahmet Altan kimdir?

Dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarlarından biri olarak kabul edilen Çetin Altan’ın oğludur. Tam adı Ahmet Hüsrev Altan’dır. 1950 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Bir süre Robert Koleji’nde eğitim gören Altan, eğitimini Ankara Kolejinde sürdürdü. Lisans eğitimi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) kazanan Altan, çeşitli nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı. ODTÜ’den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Köşe yazarlığına Nokta Dergisi’nde başlayan Altan, Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı köşe yazılarıyla kariyerine devam etti.

Bir süre Taraf Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yapmıştır.

Ahmet Altan yalnız gazetecilikle uğraşmamış, aynı zamanda roman ve şiir ile de ilgilenmiştir.