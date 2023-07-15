Güney Kore'de heyelan ve sel: 22 ölü

Şiddetli yağışların üç gündür devam ettiği Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlarda 22 kişi yaşamını yitirdi. Yağışlar sebebiyle bir barajın da taştığı ülkede 14 kişinin kayıp olduğu, yedi kişinin yaralandığı ve binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, 15 Temmuz Cumartesi günü yerel saatle 11.00 itibarıyla ülkede toplam bin 567 kişi tahliye edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, bir barajın taştığı Kuzey Chungcheong eyaletinde tahliye edileceklerin sayısının artabileceğini bildirdi.

Yerel yönetimler, farklı zamanlarda 7 binden fazla kişi için de tahliye emri verdi.

Kaynak: Gazete Duvar