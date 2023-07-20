İran Adalet Bakanı, Şam’da ikili temaslarda bulundu

İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ve beraberindeki heyet dün Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi ve gerekliliği vurgulanırken, bölgesel ve uluslararası arenada ortaya çıkan bazı gelişmeler de ele alındı.

Rahimi görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini vurgulayarak, bunları güçlendirmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini ve çeşitli alanlarda koordinasyonun izlenmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın Suriye’ye desteğini yineleyen Rahimi, her iki ülkedeki Adalet Bakanlıkları arasındaki işbirliği düzeyine övgüde bulundu.

Bakan Mikdad da, ülkesinin teröre karşı savaşında İran'ın yanında yer almasını takdir etti.

Emin Hüseyin Rahimi başkanlığındaki İran heyeti Şam temasları çerçevesinde Suriyeli mevkidaşı Ahmed el-Seyid ve Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ de bir araya gelmişti.