Şam'dan Fransız heyetin 'skandal' ziyaretine tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak, "Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, en temel uluslararası yasa ve normları alenen ihlal ederek Suriye topraklarına yasadışı girişini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamada bulundu.

Kaynak yaptığı açıklamada ayrıca, "Fransız heyetinin ayrılıkçı ve bölücü örgütlerle görüşmesi Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik aleni bir ihlal oluşturmaktadır. Fransa’nın Suriye’ye yönelik yıkıcı rolünü ve kökleşmiş düşmanlığını ve Fransa’nın terörist gruplara ve ayrılıkçı milislere verdiği destek aracılığıyla Suriye’ye yönelik saldırıdaki tam ortaklığını bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli kaynak, "Şam, uluslararası toplumdan Fransız hükümetinin bu pervasız davranışını kınamasını ve bu hükümetten Suriye'nin ulusal egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı duymasını istemesini talep ediyor." dedi.

Kaynak: SANA