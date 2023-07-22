İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi görevine başlıyor

İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi Mumammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son durumunu anlatan Habibullahzade, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için planlarından bahsetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da görüşmede, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin genişletilmesinin 13. Tahran hükümetinin önceliklerinde yer aldığını belirterek, Türkiye ile diplomatik, ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için bazı tavsiyelere bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın görev süresi dolmuştu.

Farazmand’ın yerine Ankara Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı, Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Muhammed Hasan Habibullahzade görevlendirilmişti.