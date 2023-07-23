İspanya bugün sandık başına gidiyor

İspanya'da Meclis'te 350 milletvekili ve Senatoda 265 senatörden 208'inin belli olacağı seçimlerde 2,3 milyonu yurt dışında toplam 37,4 milyon kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

İspanya Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerden dolayı ülke genelinde 210 bin sandık kurulduğunu duyurdu.

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez yaz dönemine denk gelen seçimler, aşırı sıcaklar nedeniyle polemik konusu olurken, sandıkların kurulduğu birçok okulda sandık görevlilerinin bulunduğu masaların başına vantilatör ve çok sayıda su alındığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber