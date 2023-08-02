Çin’den ABD’ye Tayvan tepkisi

Beyaz Saray’ın resmi sitesinde kısa süre önce yer alan haberlerde, ABD yönetiminin Çin’in Tayvan bölgesine 345 milyon ABD Doları tutarında askeri yardım sağlama kararını aldığı bildirildi. Biden yönetimi Tayvan’a yardım sağlamak için “Başkanlığın direkt kullanım yetkisi”ni ilk kez kullanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün gazetecilerin sorusu üzerine bu konuyu değerlendirdi.

Sözcü, ABD’nin Çin’in Tayvan bölgesine silah sağlamasının Tek Çin ilkesiyle iki ülke arasında imzalanan üç ortak bildiriyi, özellikle 17 Ağustos Ortak Bildirisi’ni ciddi şekilde çiğnediğine işaret ederek, bunun Çin’in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde zedelediği gibi, Çin-ABD ilişkileriyle Tayvan Boğazı‘ndaki barışa ve istikrara büyük zarar verdiğini vurguladı. Sözcü, Çin tarafının ABD’nin bu girişimlerinden büyük hoşnutsuzluk duyduğunu, bu girişimlere kararlılıkla karşı çıktığını ve ABD nezdinde ciddi girişimde bulunduğunu söyledi.

Tayvan konusunun Çin’in temel çıkarlarının temeli ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılamaz kırmızı çizgi olduğuna işaret eden Çinli sözcü, ABD tarafının Tek Çin ilkesine ve üç ortak bildiriye sadık kalması, hangi kisve altında veya hangi tarzla olursa olsun Çin’in Tayvan bölgesiyle askeri bağlantıyı güçlendirmeyi ve Tayvan’ı silahlandırmayı derhal durdurması gerektiğini belirtti. Sözcü, herhangi bir tarafın Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yönündeki güçlü kararlılığını, iradesini ve becerisini küçümsememesi çağrısında bulundu.

Kaynak: CRI