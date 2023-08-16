  1. Ekonomi
16 Ağu 2023 12:32

Türkiye'de benzin son zamla 38 lirayı geçti

Türkiye'de benzin son zamla 38 lirayı geçti

Benzinin litresine bugün itibariyle 1 lira 55 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzin fiyatı, İstanbul haricinde tüm illerde 38 lirayı geçti. En pahalı benzin ise 39,07 lirayla Hakkari'de satılıyor.

 Akaryakıt fiyatlarına haftada ortalama iki kez zam gelmeye devam ediyor. Son akaryakıt zammı ise bugün benzine geldi.

Benzin litre fiyatı 1 lira 55 kuruş daha arttı. Böylece seçimin ardından benzine gelen zam oranı yüzde 90'ı aştı.

Yapılan son zammın ardından benzin fiyatı İstanbul haricinde tüm illerde 38 lirayı geçti.

Bugün itibariyle benzin fiyatları fiyatları İstanbul'da 37,71 TL'ye, Ankara'da 38,23 TL'ye, İzmir'de 38,34 TL'ye, Adana'da 38,66 TL'ye, Diyarbakır'da 38,90 TL'ye, Hakkari'de 39,07 TL'ye, Trabzon'da 38,46 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Artı Gerçek

News Code 1911009

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