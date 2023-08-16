Türkiye'de benzin son zamla 38 lirayı geçti

Akaryakıt fiyatlarına haftada ortalama iki kez zam gelmeye devam ediyor. Son akaryakıt zammı ise bugün benzine geldi.
Benzin litre fiyatı 1 lira 55 kuruş daha arttı. Böylece seçimin ardından benzine gelen zam oranı yüzde 90'ı aştı.
Yapılan son zammın ardından benzin fiyatı İstanbul haricinde tüm illerde 38 lirayı geçti.
Bugün itibariyle benzin fiyatları fiyatları İstanbul'da 37,71 TL'ye, Ankara'da 38,23 TL'ye, İzmir'de 38,34 TL'ye, Adana'da 38,66 TL'ye, Diyarbakır'da 38,90 TL'ye, Hakkari'de 39,07 TL'ye, Trabzon'da 38,46 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Artı Gerçek
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