Neymar, Jesus'un takımı Al Hilal'e transfer oldu

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 222 milyon euroluk transfer bedeliyle başlayan PSG kariyeri resmen sona erdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Neymar için Al Ahli'den 90 milyon euro bonservis bedeli gelecek. Bunun yanı sıra bonuslar olduğu da belirtiliyor.

Brezilyalı yıldız, futbol tarihinde bonservisine 400 milyon euro ödenen ilk oyuncu oldu.

Daha önce Barcelona'ya 88 milyon euroya transfer olan Neymar, Barça'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Bu transfer halen tüm zamanların rekoru konumunda yer alıyor.

Neymar, Al Hilal'den 2 yılda 300 milyon dolar kazanacak. Bu miktarın bonuslar ve reklam anlaşmalarıyla 400 milyon dolara çıkma ihtimali de bulunuyor.

Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı.

PSG'nin yeni teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, bu sezon kadro planlamasında Neymar'ın yer almadığını önceden açıklamıştı.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: NTV