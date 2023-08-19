  1. Dünya
  2. Asya
19 Ağu 2023 14:26

Çin, Tayvan'a ''uyarı'' tatbikatı düzenledi

Çin, Tayvan'a ''uyarı'' tatbikatı düzenledi

Çin ordusu, Tayvan lider vekili Lai Ching-te'nin ABD’nin New York ve San Francisco şehirlerini ziyaret etmesine tepki amacıyla Tayvan Adası’nın çevresinde askeri tatbikat düzenledi.

Çin ordusu, Tavyan’a gözdağı vermek amacıyla çok sayıda deniz ve hava aracının katıldığı askeri tatbikat düzenledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan'ın kuzeyi ve güneybatısındaki hava sahası ve sularda düzenlenen tatbikatın, "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlerin dış güçlerle işbirliğine karşı sert bir uyarı olduğunu" belirtti.

Sözcü Şı, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatın, "acil muharebe hazırlık devriyesi ve talimi" olduğunu, "uçak ve gemilerin koordinasyonu ile hava ve deniz alanlarını kontrol etme kabiliyetine odaklandığını" ifade etti.

News Code 1911057

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler