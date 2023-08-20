İsveç ve Danimarka maslahatgüzarları İran Dışişleri'ne çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Danimarka maslahatgüzarlarının ayı ayrı olarak bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Bakanlık İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından çağrılan İsveç ve Danimarka maslahatgüzarlarına Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi.

Bu iki ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylemlerin devam etmesini şiddetle kınayan İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı, Kur'an-ı Kerim'e karşı eylemlerden ve doğuracağı sonuçlardan İsveç ve Danimarka hükümetlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

İslam Devrimi Lideri'nin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanları desteklemenin İslam alemine karşı savaşa hazırlanmak anlamına geldiğine dair açıklamasına atıfta bulunan İranlı yetkili, bu komplo ve tehlikeli eylemlerin tekrarlanması konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmelerde İsveç ve Danimarka'dan uluslararası norm ve yasalara bağlı kalması istendi.

İsveç ve Danimarka maslahatgüzarları da durumu derhal başkentlerine bildireceğini söylediler.