  1. Kültür
28 Ağu 2023 14:32

Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

İran’ın Rezevi Horasan eyaletindeki neyşabur kentinin Gar köyünde bulunan Heft Gar (7 mağara) Vadisi, kentin turist çeken yerlerinden biridir.

İran tarihi ve kültürünün sembolü olan Rezevi Horasan eyaletindeki Neyşabur kenti uzun tarihi nedeniyle pek çok ilgi çekici yeri kendi içinde barındırmaktadır.

Neişabur'un kuzeyinde uzun yıllardır Heft Gar adıyla anılan güzel bir vadi bulunmaktadır.

Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

Heft Gar Vadisi’nin kolay ulaşımı, çekiciliği ve güzel manzarası birçok turistin bu bölgeyi ziyaret etmesini sağlamıştır.

Bu bölge elverişli coğrafi konumu nedeniyle ılıman ve hoş bir iklime sahiptir  ve özellikle bahar ve yaz aylarında turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

Bu vadi, içinde yedi adet boğazın bulunmasından dolayı bu isimle anılmaktadır ve aslında bu bölgede hiçbir mağara bulunmamaktadır.

Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

News Code 1911239

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