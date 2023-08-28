Neyşabur’daki Heft Gar vadisi

İran tarihi ve kültürünün sembolü olan Rezevi Horasan eyaletindeki Neyşabur kenti uzun tarihi nedeniyle pek çok ilgi çekici yeri kendi içinde barındırmaktadır.

Neişabur'un kuzeyinde uzun yıllardır Heft Gar adıyla anılan güzel bir vadi bulunmaktadır.

Heft Gar Vadisi’nin kolay ulaşımı, çekiciliği ve güzel manzarası birçok turistin bu bölgeyi ziyaret etmesini sağlamıştır.

Bu bölge elverişli coğrafi konumu nedeniyle ılıman ve hoş bir iklime sahiptir ve özellikle bahar ve yaz aylarında turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Bu vadi, içinde yedi adet boğazın bulunmasından dolayı bu isimle anılmaktadır ve aslında bu bölgede hiçbir mağara bulunmamaktadır.