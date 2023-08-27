Hindistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yasa dışı işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, kaçakı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.

Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Soruşturma için özel ekip kuruldu.

Kaynak: Milli Gazete