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27 Ağu 2023 15:24

Hindistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, kaçak olarak kullanılan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer ölü sayılarının artabileceğinden korkuyorlar.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yasa dışı işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 

Hindustan Times'ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, kaçakı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.

Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Soruşturma için özel ekip kuruldu.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1911227

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