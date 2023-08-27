  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Ağu 2023 12:13

Batı Şeria'da silahlı çatışma

Batı Şeria'da silahlı çatışma

Siyonist askerlerin bu sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında silahlı çatışma çıktı.

Siyonist rejimin askerleri bu sabahın erken saatlerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem mülteci kampına baskın düzenledi.

Yerel kaynaklar, baskın sırasında Filistinli direnişçiler ile işgalciler arasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayları'ndan yapılan açıklamada, ''Direnişçilerin müdahalesi sonucu Siyonist işgalciler amaçlarına ulaşamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldı.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada işgalcilere ait bir aracın hedef aldığı belirtildi.

Olayda 5 Filistinli yaralandı

Arap medyasına göre, olayda 5 Filisitinli  yaralandı.

News Code 1911222

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler