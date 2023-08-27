Batı Şeria'da silahlı çatışma

Siyonist rejimin askerleri bu sabahın erken saatlerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkarem mülteci kampına baskın düzenledi.
Yerel kaynaklar, baskın sırasında Filistinli direnişçiler ile işgalciler arasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandığını bildirdi.
Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayları'ndan yapılan açıklamada, ''Direnişçilerin müdahalesi sonucu Siyonist işgalciler amaçlarına ulaşamadan bölgeden çekilmek zorunda kaldı.'' ifadesine yer verildi.
Açıklamada işgalcilere ait bir aracın hedef aldığı belirtildi.
Olayda 5 Filistinli yaralandı
Arap medyasına göre, olayda 5 Filisitinli yaralandı.
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